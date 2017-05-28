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Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено

Воскресенье, 28 мая 2017, 18:10
Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено

Водоснабжение в Красногоровке  полностью восстановлено.

Об этом 28 мая сообщила спикер ГосЧС Донецкой области Вероника Бахал в эфире "112 Украина".

По ее словам, в результате обстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе.

По состоянию на 17:00 водоснабжение восстановлено, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм, сообщила Бахал.

Также она отметила, что в городе создан штаб по ликвидации последствий обстрела, работают 30 спасателей и 5 единиц техники.

"Спасатели уже разобрали основные завалы в здании школы №2. Также на месте работают пиротехники. Потребности в разворачивании штабов спасателей для нужд гражданского населения нет", - сообщила Бахал.

Как известно, ранее в штабе АТО сообщили, что в результате обстрела Красногоровки восемь местных жителей получили ранения и травмы.  

Из-за повреждения водовода большая часть города остались без воды. Повреждена также городская канализация. 

Во время обстрела Красногоровки боевики применили систему реактивного залпового огня.

Темы: АТОДонбасс
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