Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено.

Об этом 28 мая сообщила спикер ГосЧС Донецкой области Вероника Бахал в эфире "112 Украина".

По ее словам, в результате обстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе.

По состоянию на 17:00 водоснабжение восстановлено, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм, сообщила Бахал.

Также она отметила, что в городе создан штаб по ликвидации последствий обстрела, работают 30 спасателей и 5 единиц техники.

"Спасатели уже разобрали основные завалы в здании школы №2. Также на месте работают пиротехники. Потребности в разворачивании штабов спасателей для нужд гражданского населения нет", - сообщила Бахал.

Как известно, ранее в штабе АТО сообщили, что в результате обстрела Красногоровки восемь местных жителей получили ранения и травмы.

Из-за повреждения водовода большая часть города остались без воды. Повреждена также городская канализация.

Во время обстрела Красногоровки боевики применили систему реактивного залпового огня.