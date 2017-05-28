Матиос обещает подозрение экс-главе налоговой Одесчины уже в понедельник

Военная прокуратура уже в понедельник, 29 мая, сообщит о подозрении экс-начальнику государственной налоговой администрации в Одесской области Александру Чернобаю.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "ZIK".

По его словам, у Чернобая провели обыск, в ходе которого нашли "немало интересного".

"У Чернобая мы нашли уникальную вещь .. это обвинительное заключение, которое еще по старому кодексу, в 2002 году, за злоупотребление служебным положением и за уклонение от уплаты налогов в отношении руководителя одного из районных налоговых инспекций Макеевки подписал тогдашний прокурор Макеевки Ренат Кузьмин", - сообщил Матиос.

"Об этом обвинительном акте никто не знал, его нет ни в каких учетах, однако его, как настольную книгу для себя сохранял господин Чернобай", - добавил военный прокурор.

Как известно, Александр Чернобай возглавлял налоговую администрацию Одесской области в 2010-2014 годах.

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

По словам Матиоса, обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики". Матиос отметил, что это только "первая волна задержаний".

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытки в виде непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев, некоторых из них Печерский райсуд отпустил под залог, личное обязательство, некоторые были арестованы на 2 месяца.

Думская.net