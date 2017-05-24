Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях

Среда, 24 мая 2017, 11:48

Правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции, задержанные будут доставляться вертолетами в Киев.

Об этом на брифинге в среду в аэропорту "Киев" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска на территории 15 областей государства. Происходит одномоментное задержание ряда людей, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения будут доставляться авиатранспортом прямо сюда для вручения подозрения здесь и отправки их в Печерский райсуд для рассмотрения по сути наших ходатайств об избрании меры пресечения – ареста", – сказал прокурор.

По словам Матиоса, уже задержаны 23 экс-руководителя налоговых органов.

Прокурор отметил, что обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром налогов и сборов Александром Клименко.

"24 мая 2016 года по решению генпрокурора, экономический блок преступной организации Януковича был передан на расследование в Главную военную прокуратуру, часть военных производств уже направлена в суд, по экс-министру доходов и сборов Клименко уже начато досудебное расследование и он уже привлечен к уголовной ответственности за 3 млрд незаконно возмещенных НДС", – напомнил Матиос.

"Сейчас происходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей всех 15 областных управлений министерства доходов и сборов на тот момент, так называемых государственных налоговых администраций, которые были прямо причастны к организации функционирования так называемых налоговых площадок, в результате чего государство недополучило…97 млрд грн", – объяснил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
прокуратура
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: