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Уже задержаны 23 должностных лица налоговых органов – Матиос

Среда, 24 мая 2017, 12:16

Правоохранители задержали 23 представителя налоговых администраций в областях в рамках проведения крупной антикоррупционной операции.

Об этом на брифинге в аэропорту "Киев" в среду сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает "Интерфакс-Украина".

"В данное время задержано 23 человека высоких должностных лиц", – заявил прокурор.

В рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадкам Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов, отметил он.

Как рассказал он на брифинге в среду в Киеве, в настоящее время обыски проводятся в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

Он проинформировал, что ожидается прибытие вертолетов с задержанными с востока и юга страны, после чего они будут доставлены в Генпрокуратуру для уведомления о подозрении.

Матиос подчеркнул, что это только "первая волна задержаний".

"В рамках уголовного расследования мы предусматриваем привлечь к ответственности сотрудников органов прокуратуры, сотрудников органов Службы безопасности и сотрудников органов государственной налоговой администрации. Без этого триединого спрута в государстве не началась бы война. Было ограблено государство на такие миллиарды гривен вследствие тотального обогащения людей, которые до сих пор спокойно находились в Украине", – сообщил главный военный прокурор.

В то же время, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который также участвовал в брифинге, в ряде случаев подозреваемые скрываются.

"Теперь начинается соревнование в судах. Уверен, что будут включаться колоссальные деньги для того, чтобы отмазывать этих деятелей времен Януковича от ответственности. Но, надеюсь, что следствие действительно хорошо поработало. Доказательств будет еще больше", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, 24 мая правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции.

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Темы: прокуратураФискальная служба
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