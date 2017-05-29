Защита Януковича выступила против суда присяжных

Защита экс-президента Виктора Януковича в деле государственной измены выступил против суда присяжных.



Об этом в ходе подготовительного судебного заседания Оболонского райсуда Киева в понедельник заявил адвокат Виталий Сердюк.



"Защита настаивает, чтобы суд проводился без привлечения присяжных", - отметил он.



Также адвокат отметил, что, по мнению защиты, ходатайство прокуроров должна рассматривать тройка профессиональных судей.



Как известно, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что нынешний закон дает возможность для защиты организовать суд присяжных и прокуратура к этому готовится.

Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует его письмо от 1 марта 2014 году к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший лидер Украины направил и Совете Федерации РФ.

По мнению ГПУ, это письмо узаконил предоставления Путину разрешения на использование российских войск в Украине, что способствовало аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

4 мая 2017 Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о государственной измене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Суд разрешил участие по видеосвязи экс-президенту, который бежал в Россию, и предоставил Януковичу 3 варианта видеосвязи с судом.

29 мая на заседании суда адвокаты зачитали заявление подзащитного, в котором говорится, что Янукович хочет принять участие в суде, но на своих условиях.

В заявлении, в частности, утверждается, что Янукович не получал вызова из Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцию с Ростовского областного суда РФ.