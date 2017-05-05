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Суд оприлюднив нову повістку Януковичу

П'ятниця, 5 травня 2017, 19:38

Оболонський районний суд Києва опублікував повістку колишньому президенту України Віктору Януковичу, обвинуваченому в державній зраді, на засідання в розгляді його справи 18 травня.

Документ оприлюднено на сайті суду в п'ятницю.

 

Як відомо, 4 травня Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників екс-президента, дозволивши йому участь по відеозв'язку та переніс підготовче засідання на 18 травня 10 годину.

Державне обвинувачення проситить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

Українська правда

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Теми: Януковичсуд
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