Украина поднялась в рейтинге открытости государственных данных

255 просмотров
0
Среда, 3 мая 2017, 04:59

Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом.

О результатах исследования Global Open Data Index, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов: с 54 на 24 место.

"Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных", - написал премьер-министр.

Согласно рейтингу, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне - 49% - открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).

Темы: рейтинг Украины
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Freedom House" видит прогресс Украины в демократии 4 апреля 2017, 12:17
Украина остается среди самых бедных, но продвигается – Bloomberg 3 марта 2017, 09:01
12 украинских IT-компаний вошли в топ-100 аутсорсеров мира 20 февраля 2017, 19:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина поднялась в рейтинге открытости государственных данных
Обстрел под Авдеевкой: 1 военнослужащий погиб
Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, КНДР и встрече на G20
2 мая в Одессе: задержаны 14 человек, правонарушений не допущено
Все новости
Жизнь в сети

Зависимость от соцмедиа и советы, как из нее вырваться

Афиша на 28-30 апреля

Сказки на ночь. Зощенко, ретро-круиз, вечеринки, выставки, корнцерты...