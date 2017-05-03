МИД подтвердил участие евродепутата в первомайских празднованиях в ОРЛО

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Среда, 3 мая 2017, 15:47

МИД Украины подтвердил визит депутата Европарламента от Италии Элеоноры Форенцы в ОРЛО и планирует внести предложение привлечь к ответственности участников провокации.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, еще 28 апреля МИД Украины направило ноту в МИД Италии о недопустимости нарушения украинского законодательства и с требованием принять меры по предупреждению такого визита.

"По результатам МИД Италии направило всем компетентным органам и организаторам этой провокации информацию относительно ответственности за нарушение украинского законодательства. Итальянская сторона подчеркнула, что это отдельная инициатива отдельных представителей Итальянской коммунистической партии, и она никоим образом не соответствует официальной позиции Италии по территориальной целостности и суверенитету Украины ", - отметила Беца.

"С нашей стороны, конечно, что будут вноситься предложения по применению ответственности к указанным лицам", - добавила пресс-секретарь МИД.

Елеонора Форенца
Елеонора Форенца
Фото: EPA/UPG

Ранее в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске заявили, что провели мероприятия, посвященные Первомаю, и участие в них принимали представители более 20 стран. Как заявил главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий, в "первомайских торжествах" приняли участие представители Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. Также он добавил, что в оккупированный Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.

Украинская правда

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IP: 195.138.86.---Kotia03.05.2017 16:07
В сеньйори якийсь навіжений погляд - чи то вона дуууже статево стурбована, чи може ще щось ????
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