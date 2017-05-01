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Плотницкий: на Первомай в ОРЛО съехались представители 20 стран и депутат Европарламента

Понедельник, 1 мая 2017, 18:23

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске провели мероприятия, приуроченные к 1 мая, участие в  них принимали представители более 20 стран. 

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольный боевикам онлайн-ресурс "ЛИЦ". 

Как заявил лидер боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий,  в "первомайских торжествах" приняли участие представители Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. 

"Мы рады видеть здесь и новых партнеров "ЛНР". ... Я прочитаю тех, кто приехал к нам: Алжир, Армения, Бирма, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Канада, Палестина, Бейрут, Польша, США, Финляндия, Шри- Ланка", - отметил Плотницкий.

Также он добавил, что в Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца. 

 
 
 

Темы: ЛНРпразднования
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