Плотницкий: на Первомай в ОРЛО съехались представители 20 стран и депутат Европарламента

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске провели мероприятия, приуроченные к 1 мая, участие в них принимали представители более 20 стран.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольный боевикам онлайн-ресурс "ЛИЦ".



Как заявил лидер боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий, в "первомайских торжествах" приняли участие представители Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии.

"Мы рады видеть здесь и новых партнеров "ЛНР". ... Я прочитаю тех, кто приехал к нам: Алжир, Армения, Бирма, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Канада, Палестина, Бейрут, Польша, США, Финляндия, Шри- Ланка", - отметил Плотницкий.



Также он добавил, что в Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.