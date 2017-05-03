Во время учений погиб военный

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Среда, 3 мая 2017, 18:09

Во время учений по боевой подготовке в одной из бригад в зоне АТО получил ранение и скончался один боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении штаба.

"Во время транспортировки в медицинское учреждение у парня остановилось сердце. В больнице, проводя неотложные реанимационные мероприятия, за его жизнь боролись врачи военно-мобильного госпиталя. Однако, к сожалению, спасти жизнь тяжело раненного не удалось. Обстоятельства выясняются", - добавили в штабе.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и Национальной полиции.

Украинская правда

Темы: армия
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