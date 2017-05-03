Интерпол действительно прекратил розыск Януковича – полиция

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Среда, 3 мая 2017, 18:31

Украинское национальное бюро Интерпола подтверждает, что международная организация прекратила розыск бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, соответствующая информация поступила в нацбюро от Комиссии по контролю за файлами Интерпола. Он добавил, что эта комиссия также обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска Виктора Януковича и всю информацию в отношении его сына Александра.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола относительно Януковича, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

Относительно причин таких действий Интерпола спикер полиции отметил, что это могут комментировать только в ГПУ.

Ранее пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир заявил, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Янукович Интерпол розыск
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