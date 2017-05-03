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У Януковича заявили, что его сняли с розыска Интерпола

Среда, 3 мая 2017, 17:19
У Януковича заявили, что его сняли с розыска Интерпола
zn.ua

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Он ссылается на сообщение адвокатской компании Joseph Hage Aaronson, которая представляет интересы Виктора Януковича. Эту информацию юрфирма, в свою очередь, получила в ответ на запрос Интерпола.

"Интерпол своим постановлением, принятым на сессии 27 февраля - 3 марта 2017 года, удалил из своих баз данных Красное уведомление, опубликованное в июле 2015 года в отношении Президента Виктора Януковича, и данные, содержащиеся в его файлах в отношении сына Президента Януковича, Александра Януковича. Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича и на его сына, Александра Януковича, не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте, и что они не известны по базам данных Интерпола", - говорится в документе, который опубликовал пресс-секретарь.

По словам Кирасира, это означает, что теперь данные Виктора и Александра Януковичей "отсутствуют в базе Интерпола", поэтому экс-президент "не находится в розыске".

В Генеральной прокуратуре "Украинской правде" сообщили, что сейчас переводят все связанные с ситуацией документы и позже сделают официальное заявление.

Как известно, 4 мая состоится подготовительное судебное заседание по делу об обвинении экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичИнтерполрозыск
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