Интерпол отказался искать депутата-беглеца

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Среда, 3 мая 2017, 20:55

Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко, по которому НАБУ ведет расследование по газовому делу.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Таркало.

По его словам, Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии принял решение отказать в объявлении в розыск Онищенко.

Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ.

В то же время сам Онищенко в комментарии УП отметил, что пока ничего не знает о решении Интерпола.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Онищенко объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить Онищенко в международных розыск. В свою очередь защита депутата подала жалобу, в которой заявляет, что представление политически мотивированным.

Поэтому дело передали в контрольную комиссию по файлам Интерпола.

Онищенко заявил, что у него есть компромат на Порошенко, и он якобы передал его США. В СМИ Онищенко опубликовал записи, как он утверждает, с нардепом Олесем Долгим и Николаем Мартыненко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Онищенко
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