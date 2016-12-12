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Интерпол примет решение о розыске Онищенко не раньше января

Понедельник, 12 декабря 2016, 13:42

Интерпол пока не принимал ни одного решения об объявлении или не объявлениb депутата Александра Онищенко в розыск, решение будет не раньше 23-26 января.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, приводя ответ от Генерального секретариата Интерпола.

"Мы получили ответ генерального секретариата Интерпола о том, что дело Онищенко планируется к рассмотрению на следующей сессии комиссии по контролю за файлами Интерпола", - сообщил Тракало.

По его словам, такое заседание будет проходить 23 по 26 января 2017.

Он напомнил, что Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить Онищенко в международных розыск. В свою очередь защита депутата подала жалобу, в которой заявляет, что представление политически мотивированное.

"В таких случаях дело передают в контрольную комиссию по файлам Интерпола, а именно решение откладывается до того времени. Таким образом, решение и будет приниматься на сессии с 23 по 26 января", - сказал Тракало.

По его словам, если комиссия даст зеленый свет, то Интерпол внесет Онищенко в базы международного розыска.

Он также отметил, что таким образом, информация, представленная в СМИ со ссылкой на адвокатов Онищенко, не соответствует действительности, поскольку никакого ответа комиссии еще не было.

На днях российские СМИ сообщили, что Интерпол отказался объявить в международный розыск народного депутата Украины Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Онищенко
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