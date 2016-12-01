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Онищенко совершил госизмену и сотрудничает со спецслужбами РФ – СБУ

Четверг, 1 декабря 2016, 10:21
Онищенко совершил госизмену и сотрудничает со спецслужбами РФ – СБУ

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко подозревается в получении паспорта России и сотрудничестве со спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом в четверг во время брифинга заявил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

По его словам, против Онищенко расследуется дело по статье 111 Уголовного кодекса – "Государственная измена".

"Заявления господина Онищенко заставили нас выйти с заявлением. В рамках расследования о финансировании сеператизма нами были получены данные об отдельных признаках относительно государственной измены", – сказал он.

В подтверждение этого СБУ обнародовала часть смс-переписки адвоката Онищенко, Андрея Цыганкова с гражданином Д., который является фигурантом расследования НАБУ.

Остафийчук добавил, что следствие осознает необходимость сохранения адвокатской тайны, но эта переписка публикуется, учитывая крайнюю необходимость и приоритеты защиты национальных интересов Украины.

По его словам, Онищенко получил паспорт гражданина России и согласился на сотрудничество со спецслужбами этой страны для дестабилизации ситуации в Украине.

Следователь добавил, что Онищенко "готовит массированную информационную атаку на власть" Украины.

По словам Остафийчука, Онищенко часто бывает в России.

Также он добавил, что подозрение по этому делу пока лишь готовится.

"Мы только получили результаты, проводятся негласные следственные розыскные действия, по их окончанию мы будем сообщать о подозрении", – сказал он.

Как известно, следователи уже несколько раз допрашивали Цыганкова в делах против Онищенко, в частности – по делам о финансировании терроризма.

Также в офисе Цыганкова проводились обыски. Следствие подозревает, что Цыганков и другие адвокаты помогали Онищенко легализовать средства, полученные от незаконных газовых схем.

Олег Шанковский, УП

Темы: Онищенко
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