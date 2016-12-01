Онищенко совершил госизмену и сотрудничает со спецслужбами РФ – СБУ
Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко подозревается в получении паспорта России и сотрудничестве со спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине.
Об этом в четверг во время брифинга заявил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.
По его словам, против Онищенко расследуется дело по статье 111 Уголовного кодекса – "Государственная измена".
"Заявления господина Онищенко заставили нас выйти с заявлением. В рамках расследования о финансировании сеператизма нами были получены данные об отдельных признаках относительно государственной измены", – сказал он.
В подтверждение этого СБУ обнародовала часть смс-переписки адвоката Онищенко, Андрея Цыганкова с гражданином Д., который является фигурантом расследования НАБУ.
December 1, 2016
December 1, 2016
December 1, 2016
December 1, 2016
Остафийчук добавил, что следствие осознает необходимость сохранения адвокатской тайны, но эта переписка публикуется, учитывая крайнюю необходимость и приоритеты защиты национальных интересов Украины.
По его словам, Онищенко получил паспорт гражданина России и согласился на сотрудничество со спецслужбами этой страны для дестабилизации ситуации в Украине.
Следователь добавил, что Онищенко "готовит массированную информационную атаку на власть" Украины.
По словам Остафийчука, Онищенко часто бывает в России.
Также он добавил, что подозрение по этому делу пока лишь готовится.
"Мы только получили результаты, проводятся негласные следственные розыскные действия, по их окончанию мы будем сообщать о подозрении", – сказал он.
Как известно, следователи уже несколько раз допрашивали Цыганкова в делах против Онищенко, в частности – по делам о финансировании терроризма.
Также в офисе Цыганкова проводились обыски. Следствие подозревает, что Цыганков и другие адвокаты помогали Онищенко легализовать средства, полученные от незаконных газовых схем.
Олег Шанковский, УП