Інтерпол відмовився розшукувати і депутата-утікача
Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.
Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Таркало.
За його словами, Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.
Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ.
Водночас сам Онищенко в коментарі УП зазначив, що поки нічого не знає про рішення Інтерполу.
Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради.
У липні 2016- го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.
Онищенка оголосили в національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї вини і збирається судитися в Лондоні.
Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.
Оксана Коваленко, УП
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