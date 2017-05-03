Інтерпол відмовився розшукувати і депутата-утікача

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Середа, 3 травня 2017, 20:55

Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Таркало.

За його словами, Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення відмовити в оголошенні у розшук Онищенка.

Цю інформацію українське бюро Інтерполу передало в НАБУ.

Водночас сам Онищенко в коментарі УП зазначив, що поки нічого не знає про рішення Інтерполу.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради.

У липні 2016- го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Онищенка оголосили в національний розшук. Він заявив, що не визнає своєї вини і збирається судитися в Лондоні.

Онищенко заявив, що у нього є компромат на Порошенка, і він нібито передав його США. У ЗМІ Онищенко опублікував записи, як він стверджує, з нардепом Олесем Довгим і Миколою Мартиненком.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко
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