На взятке попался мэр Чопа

3012 просмотров
0
Вторник, 30 мая 2017, 12:57

Сотрудники прокуратуры и полиции задержали при получении 3 тысяч долларов взятки мэра Чопа Закарпатской области Валерия Самардака.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Закарпатская прокуратура совместно с Нацполицией задержала при получении 3000 дол. взятки мэра Чопа, архитектора города и посредника - депутата горсовета", - написал он.

По данным официального сайта Чопа, чопским городским председателем является Валерий Самардак, который осенью 2015 года был избран на эту должность от партии "Блок Петра Порошенко".

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, по предварительной информации, указанную сумму чиновники получили за предоставление разрешения на обустройство МАФов на территории города Чоп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Указанные лица задержаны следственным отделом прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в области ДЗЭНП и отдела по борьбе с коррупцией УСБУ в области в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет", - написала она.

 
 
 
Валерий Самардак

Украинская правда

Темы: Закарпатье местная власть взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Закарпатье пытались закупить санкционную спецтехнику из РФ на 30 миллионов 29 мая 2017, 11:45
На Закарпатье после дождя затопило сотню дворов 21 мая 2017, 09:47
СБУ: Россия готовила провокацию относительно "автономии" Закарпатья 20 мая 2017, 14:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
МИД РФ обвинил ЕС в "визовом геноциде" крымчан
Минобороны начинает призыв офицеров запаса, которые не служили
На взятке попался мэр Чопа
Суд арестовал квартиру, авто и два счета Мартыненко – СМИ
Все новости
Воспоминания

Ученые подтвердили, что счастливые воспоминания – действенное оружие против стресса

ДАП

26.05.2014 началась героическая и трагическая история борьбы за Донецкий аэропорт