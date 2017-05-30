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На взятке попался мэр Чопа

Вторник, 30 мая 2017, 12:57

Сотрудники прокуратуры и полиции задержали при получении 3 тысяч долларов взятки мэра Чопа Закарпатской области Валерия Самардака.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Закарпатская прокуратура совместно с Нацполицией задержала при получении 3000 дол. взятки мэра Чопа, архитектора города и посредника - депутата горсовета", - написал он.

По данным официального сайта Чопа, чопским городским председателем является Валерий Самардак, который осенью 2015 года был избран на эту должность от партии "Блок Петра Порошенко".

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, по предварительной информации, указанную сумму чиновники получили за предоставление разрешения на обустройство МАФов на территории города Чоп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Указанные лица задержаны следственным отделом прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в области ДЗЭНП и отдела по борьбе с коррупцией УСБУ в области в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет", - написала она.

 
 
 
Валерий Самардак

Украинская правда

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Темы: Закарпатьеместная властьвзятка
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