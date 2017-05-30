Националисты ворвались в Львовский облсовет, бросали шашки

В помещение Львовского областного совета во вторник ворвалась сотня парней-представителей националистичной группировки в футболках "Сокол", "Национальный корпус".

Об этом со сообщает агентство "ZIK".

Указывается, что они ворвались в сессионный зал, бросали дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги. В работе сессии объявили перерыв.

В то же время, полиция Львовщины заявила, что выясняет обстоятельства событий во Львовском облсовете.

Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская сообщила, что "на месте присутствовали заместитель начальника полиции Львовщины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) УК".

"Между тем представители националистических организаций до сих пор находятся в помещении Львовского облсовета. Они разбрелись по всем коридорам, разобрали продукты из буфета в холле. Общаться с журналистами отказываются", - пишет агентство.

Руководство облсовета готовит пресс-конференцию по сегодняшним событиям.

Начальник штаба "Национального корпуса" Львовской Святослав Сирый заявил, что люди ворвались в Облсовет из-за невыполнения требований.

"Мы обратились в областной совет с просьбой поддержать четыре основных требования манифеста: амнистию патриотов, продолжение земельного моратория, национализации российского капитала. Мы договорились, что будет поставлен этот вопрос и проголосован до 13.00. В 13.00 оно не было проголосовано. Мы захотели зайти внутрь помещения. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы. Если они нас поддержат и подтвердят, это пойдет к президенту", - сообщил Серый.

Он добавил, что присутствие представителей из других регионов.

"Есть наши собратья по несколько человек из других областей - инициативные группы "Национального корпуса", "Национальной дружины". Они приехали к нам в гости на несколько дней, а так сложилось, что попали под акцию", - сказал представитель "Национального корпуса".

По его словам, дымовые шашки в зале бросали "неизвестные активисты".