Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Националисты ворвались в Львовский облсовет, бросали шашки

Вторник, 30 мая 2017, 14:59

В помещение Львовского областного совета во вторник ворвалась сотня парней-представителей националистичной группировки в футболках "Сокол", "Национальный корпус".

Об этом со сообщает агентство "ZIK".

Указывается, что они ворвались в сессионный зал, бросали дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги. В работе сессии объявили перерыв.

В то же время, полиция Львовщины заявила, что выясняет обстоятельства событий во Львовском облсовете.

Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская сообщила, что "на месте присутствовали заместитель начальника полиции Львовщины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) УК".

"Между тем представители националистических организаций до сих пор находятся в помещении Львовского облсовета. Они разбрелись по всем коридорам, разобрали продукты из буфета в холле. Общаться с журналистами отказываются", - пишет агентство.

Руководство облсовета готовит пресс-конференцию по сегодняшним событиям.

 
 

Начальник штаба "Национального корпуса" Львовской Святослав Сирый заявил, что люди ворвались в Облсовет из-за невыполнения требований.

"Мы обратились в областной совет с просьбой поддержать четыре основных требования манифеста: амнистию патриотов, продолжение земельного моратория, национализации российского капитала. Мы договорились, что будет поставлен этот вопрос и проголосован до 13.00. В 13.00 оно не было проголосовано. Мы захотели зайти внутрь помещения. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы. Если они нас поддержат и подтвердят, это пойдет к президенту", - сообщил Серый.

Он добавил, что присутствие представителей из других регионов.

"Есть наши собратья по несколько человек из других областей - инициативные группы "Национального корпуса", "Национальной дружины". Они приехали к нам в гости на несколько дней, а так сложилось, что попали под акцию", - сказал представитель "Национального корпуса".

По его словам, дымовые шашки в зале бросали "неизвестные активисты".

Темы: Львовместная властьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Львов
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: