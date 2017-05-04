Макрон: Россия должна соблюдать обязательства по Донбассу

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Четверг, 4 мая 2017, 08:27

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет подчиняться диктату Путина.

Такое заявление он сделал во время прошедших накануне вечером дебатов с Марин Ле Пен, передает Международное радио Франции (RFI).

"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - заявил Макрон.

При этом отметил, что намерен обсуждать с Москвой вопросы конфликта на востоке Украины и войны в Сирии. По его словам, необходимо добиться деэскалации в Донбассе, и Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства.

Как сообщалось, согласно результатам опроса, которые опубликовал французский канал BMFTV, зрители назвали Макрона более убедительным на этих дебатах.

Так, за него отдали свои голоса 63% телезрителей, за Ле Пен проголосовали 34%.

7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов.

Темы: Франция Донбасс виборы
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