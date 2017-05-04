Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Опрос: Зрители назвали Макрона на дебатах более убедительным

Четверг, 4 мая 2017, 07:41

Во Франции перед вторым туром выборов прошли заключительные дебаты между лидером "Национального Фронта" Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном.

Согласно результатам опроса, которые опубликовал французский канал BMFTV, зрители назвали Макрона более убедительным.

Так, за него отдали свои голоса 63% телезрителей, за Ле Пен проголосовали 34%.

Также 60% опрошенных считают, что идеи и ценности Макрона им ближе. Идеи Ле Пен поддерживают 36%.

Опрос был проведен среди 1314 зрителей в возрасте старше 18 лет, которые наблюдали за президентскими дебатами. Респонденты были опрошены по Интернету в конце дебатов.

7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Франция
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
Все новости...
Реклама: