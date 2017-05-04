Прокуратура будет просить для Януковича пожизненное заключение

486 просмотров
0
Четверг, 4 мая 2017, 12:10

Защита экс-президента Виктора Януковича затягивает судебный процесс.

Об этом заявил на брифинге прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Мы ожидаем, что от стороны защиты будет предоставляться ряд ходатайств на затягивание процесса, но на это мы готовы", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что поскольку Янукович не признает своей вины по делу о государственной измене, то обвинение будет просить суд о высшей мере наказания за это преступление - пожизненном заключении.

"Мы будем ходатайствовать за пожизненное лишение свободы", - отметил прокурор.

На вопрос журналистов, сколько у обвинения есть свидетелей по делу Януковича и сколько их у защиты, Кравченко ответил: "Во время досудебного расследования сторона защиты не открыла ни одного материала. Мы открыли им все имеющиеся материалы, как это предусматривает Закон. Формально у стороны защиты нет никаких фактов и никаких свидетелей", - отметил он. "Мы допросили и планируем допросить более ста свидетелей", - добавил он.

Как известно, в четверг, 4 мая, Оболонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников Януковича, позволив ему участие по видеосвязи и перенес подготовительное заседание на 18 мая 10 час.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд по делу Януковича перенесли на 18 мая 4 мая 2017, 10:57
Суд постановил выяснить, было ли вмешательство в дело Януковича 4 мая 2017, 10:48
Суд по делу Януковича начался с заявления адвокатов о вмешательстве Луценко 4 мая 2017, 10:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Прокуратура будет просить для Януковича пожизненное заключение
Экс-регионал Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис"
Суд постановил выяснить, было ли вмешательство в дело Януковича
Суд по делу Януковича начался с заявления адвокатов о вмешательстве Луценко
Все новости
Гастро-новини

Киевские заведения, открывшиеся в апреле

10 событий Евровидения

Куда сходить в Киеве во время конкурса