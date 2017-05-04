Порошенко лишил гражданства не только Артеменко, а и Сашу Боровика

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Четверг, 4 мая 2017, 15:29

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского городского совета Александра Боровика.

Фото соответствующего указа на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Указ датирован 29 апреля. В нем отмечается, что в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины (президент принимает решение о лишении гражданства – УП) и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, указанные лица лишаются гражданства Украины.

Кроме Артеменко и Боровика украинский паспорт потеряли Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.

Как известно, статья 17 и 19 закона Украины о гражданстве определяют основания для лишения гражданства Украины, среди которых - гражданство другой страны.

У Саши Боровика есть гражданство Германии. А нардеп Артеменко признавался, что владеет канадским гражданством.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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IP: 89.19.123.---Balabanoff04.05.2017 15:44
Підстава: "Саша Боровик має громадянство Німеччини"
Але чи набув він громадянство Німеччини після того, як Порошенко надав йому громадянство України?
І чому ще не позбавлений громадянства пан Насіров, який має не один іноземний паспорт?
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