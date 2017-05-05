Дело экс-чиновников НБУ за кредит "Реал-банка" пошло в суд

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Пятница, 5 мая 2017, 12:45

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Нацбанка Романа Яковлева.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко у Facebook.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-чиновников НБУ завершено.

Следствие подозревает их "в участии в созданной бывшим президентом Виктором Януковичем и Сергеем Курченко преступной организации и совершении в ее составе незаконного завладения государственными средствами в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".

Ткаченко и Яковлева обвиняют в обеспечении принятия Нацбанком в 2013 году "незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банка стабилизационного кредита, который в дальнейшем обернут в пользу соучастников преступления путем вывода средств за границу и обращение их в наличку".

В результате этого государству причинены убытки на сумму 787 миллионов гривен.

"Во время досудебного расследования к обвиненным применена мера пресечения в виде содержания под стражей, но они воспользовались предусмотренной законом возможностью освобождения из-под стражи путем внесения залога в размере 3 млн грн и 1,5 млн грн соответственно", – напоминает Генпрокуратура.

На все установленное имущество обвиняемых наложен арест.

Как известно, 13 июля 2016 года ГПУ задержала бывшего заместителя главы НБУ Алексея Ткаченко и экс-директора генерального департамента банковского надзора НБУ Романа Яковлева. Им инкриминируют хищение 787,3 млн гривен стабилизационного кредита, выданного "Реал банком" в период с апреля 2013 года по февраль 2014 года.

Генпрокуратура заявляет, что задержанные действовали в сговоре с бывшим главой Нацбанка Игорем Соркиным, бывшим главой правления "Реал банка" Владимиром Агафоновым и харьковским бизнесменом Сергеем Курченко.

Суд арестовал Ткаченко и Яковлева и назначил залог 20 и 10 млн гривен соответственно. Они внесли залог.

Темы: НБУ банки Генпрокуратура
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