Экс-зама главы Одесской ОДА будут судить за разгон Евромайдана

1161 просмотр
0
Пятница, 5 мая 2017, 12:58

Следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации по подозрению в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля 2014 года.

Об этом сказано в сообщении ГПУ.

Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими организовал доставку к административному зданию облгосадминистрации около 200 так называемых "титушок".

Разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, дубинками и металлическими прутьями. Нападавшие "титушки" прятали лица под шапками-масками и мотошлемами.

Как известно, заместителем главы Одесской ОГА в то время был Александр Орлов.

Украинская правда

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хроника 3 мая. Враги украинских журналистов от президентов до террористов 3 мая 2017, 09:00
2 мая в Одессе: задержаны 14 человек, правонарушений не допущено 2 мая 2017, 21:14
Путин пожаловался, что трагедию 2 мая в Одессе до сих пор не расследовали 2 мая 2017, 19:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки на Донбассе ранены 10 военных – штаб
Суд обязал ГПУ заняться наградным оружием, которое раздает Аваков
Наблюдатели СЦКК попали под обстрел боевиков – Минобороны
Хроника 5 мая. Бездетная белочка от Тимошенко и потерянная в Крыму российская ракета
Все новости
рейтинг городов

Самый безопасный облцентр Украины – Хмельницкий, самый опасный – Запорожье

6 фильмов мая

Гай Ричи, Ридли Скотт и Ульрих Зайдль