Экс-зама главы Одесской ОДА будут судить за разгон Евромайдана

Следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации по подозрению в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля 2014 года.

Об этом сказано в сообщении ГПУ.

Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими организовал доставку к административному зданию облгосадминистрации около 200 так называемых "титушок".

Разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, дубинками и металлическими прутьями. Нападавшие "титушки" прятали лица под шапками-масками и мотошлемами.

Как известно, заместителем главы Одесской ОГА в то время был Александр Орлов.

Украинская правда