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Екс-заступника голови Одеської ОДА Орлова випустили під заставу

П'ятниця, 30 вересня 2016, 02:23

29 вересня екс-заступник голови Одеської ОДА Олександр Орлов, який був узятий під варту за підозрою в організації одеських подій 19 лютого 2014 року, був випущений під заставу.

Про це повідомив екс-голова Одеської ОДА та народний депутат України Микола Скорик.

При цьому Орлову була пред'явлена нова підозра.

 "Олександру Орлову зараз пред'явлено нове звинувачення в підозрі вчинення нового злочину. Обласна прокуратура знову звертається до суду з клопотанням про зміну йому запобіжного заходу з застави на утримання під вартою. Ми знову викликані на допит і в подальшому це буде розгляд нового клопотання в Приморському суді Одеси про зміну запобіжного заходу. Звинувачують Олександра Орлова тепер за статтею 340 кримінального кодексу "Незаконне перешкоджання проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства", - зазначила адвокат Ірина Носкіна.

Новий допит Орлова призначений на п'ятницю, 30 вересня.

Раніше адвокати Орлова заявляли, що вважають непомірно високою заставу в понад 8 мільйонів гривень, визначену Приморським райсудом Одеси, і просили знизити суму до 400 тисяч гривень.

Як відомо, прокуратура заявляла, що досудове слідство встановило, що громадянин Орлов причетний до організації масових заворушень в Одесі в лютому 2014 року в складі групи осіб, які супроводжувалися насильством над людьми, в тому числі в організації побиття учасників мирної акції та журналістів 19 лютого 2014 на площі перед Одеською облдержадміністрацією

19 лютого 2014 року група озброєних битами "тітушок" напала на активістів Євромайдану, журналістів та простих жителів міста. Слідство вважає, що до цього було причетне керівництво області.

"Українська правда" у Threads

Теми: судОдеса
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