Суд обнародовал новую повестку Януковичу

Оболонский районный суд Киева опубликовал повестку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, на заседание в рассмотрении его дела 18 мая.

Документ обнародован на сайте суда в пятницу.

Как известно, 4 мая Облонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников экс-президента, разрешив ему участие по видеосвязи и перенес подготовительное заседание на 18 мая 10:00.

Государственное обвинение просит приговорить Януковича к пожизненному заключению.

Украинская правда