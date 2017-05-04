Прокуратура будет просить для Януковича пожизненное заключение

Защита экс-президента Виктора Януковича затягивает судебный процесс.

Об этом заявил на брифинге прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Мы ожидаем, что от стороны защиты будет предоставляться ряд ходатайств на затягивание процесса, но на это мы готовы", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что поскольку Янукович не признает своей вины по делу о государственной измене, то обвинение будет просить суд о высшей мере наказания за это преступление - пожизненном заключении.

"Мы будем ходатайствовать за пожизненное лишение свободы", - отметил прокурор.

На вопрос журналистов, сколько у обвинения есть свидетелей по делу Януковича и сколько их у защиты, Кравченко ответил: "Во время досудебного расследования сторона защиты не открыла ни одного материала. Мы открыли им все имеющиеся материалы, как это предусматривает Закон. Формально у стороны защиты нет никаких фактов и никаких свидетелей", - отметил он. "Мы допросили и планируем допросить более ста свидетелей", - добавил он.

Как известно, в четверг, 4 мая, Оболонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников Януковича, позволив ему участие по видеосвязи и перенес подготовительное заседание на 18 мая 10 час.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП