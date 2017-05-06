Суд отказался запретить марш "Бессмертный полк" в Энергодаре

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Суббота, 6 мая 2017, 16:07

Запорожский областной админсуд отказал горсовету Энергодара в иске об ограничении массовых мероприятий, в том числе марша "Бессмертный полк" 9 мая, который организует партия "Союз левых сил".

Об этом сообщил представитель департамента внутренней политики Запорожской ОГА Александр Зубченко.

Соответствующее решение суд огласил вечером 5 мая. В постановлении отмечается, что "суд не усматривает угрозы в проведении "Союзом левых сил" мирного собрания".

"Невзирая на прямую угрозу массовых столкновений, судья отказалась удовлетворить иск Энергодарского горисполкома, поддержанный областной властью о запрете всех массовых мероприятий партий и общественных организаций 8-9 мая", - сообщил Зубченко.

По его словам, в Энергодаре на одной улице в одно и то же время запланировано проведение 7 массовых акций антагонистичного направления. 

При этом Зубченко призвал представителей патриотических сил "защитить ветеранов от провокации российских телеканалов и не допустить превращения Дня победы в шабаш с запрещенной символикой". 

Отмечается, что изначально именно Энергодарский горсовет дал разрешение партии "Союз левых сил" на проведение шествия в центре города 9 мая. Предполагалось, что акции "Бессмертный полк" может принять участие лидер СЛС Василий Волга. Однако план шествия вызвало обеспокоенность в среде патриотических сил региона, волонтеров и ветеранов АТО.

Глава Запорожской ОГА Константин Брыль потребовал от городского головы Энергодара Павла Музыки обратиться в суд с иском о запрете проведений собрания "Союзу левых сил" в День победы.

Заявки на проведение акций 9 мая также подали патриотические организации "Национальный корпус" и "Самооборона Энергодара", также участие в данных мероприятиях могут принять и другие проукраинские силы.

Как известно, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления во время массовых мероприятий 9 мая.

Как заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, Служба безопасности Украины примет необходимые меры, чтобы не допустить провокаций во время массовой акции "Бессмертный полк", которая состоится в Киеве 9 мая. По словам Тандита, никаких оснований для запрета в Киеве этого мероприятия нет. 

Интерфакс-Украина

Темы: суд празднования
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