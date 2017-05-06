Суд отказался запретить марш "Бессмертный полк" в Энергодаре

Запорожский областной админсуд отказал горсовету Энергодара в иске об ограничении массовых мероприятий, в том числе марша "Бессмертный полк" 9 мая, который организует партия "Союз левых сил".



Об этом сообщил представитель департамента внутренней политики Запорожской ОГА Александр Зубченко.

Соответствующее решение суд огласил вечером 5 мая. В постановлении отмечается, что "суд не усматривает угрозы в проведении "Союзом левых сил" мирного собрания".



"Невзирая на прямую угрозу массовых столкновений, судья отказалась удовлетворить иск Энергодарского горисполкома, поддержанный областной властью о запрете всех массовых мероприятий партий и общественных организаций 8-9 мая", - сообщил Зубченко.



По его словам, в Энергодаре на одной улице в одно и то же время запланировано проведение 7 массовых акций антагонистичного направления.



При этом Зубченко призвал представителей патриотических сил "защитить ветеранов от провокации российских телеканалов и не допустить превращения Дня победы в шабаш с запрещенной символикой".



Отмечается, что изначально именно Энергодарский горсовет дал разрешение партии "Союз левых сил" на проведение шествия в центре города 9 мая. Предполагалось, что акции "Бессмертный полк" может принять участие лидер СЛС Василий Волга. Однако план шествия вызвало обеспокоенность в среде патриотических сил региона, волонтеров и ветеранов АТО.



Глава Запорожской ОГА Константин Брыль потребовал от городского головы Энергодара Павла Музыки обратиться в суд с иском о запрете проведений собрания "Союзу левых сил" в День победы.



Заявки на проведение акций 9 мая также подали патриотические организации "Национальный корпус" и "Самооборона Энергодара", также участие в данных мероприятиях могут принять и другие проукраинские силы.

Как известно, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления во время массовых мероприятий 9 мая.

Как заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, Служба безопасности Украины примет необходимые меры, чтобы не допустить провокаций во время массовой акции "Бессмертный полк", которая состоится в Киеве 9 мая. По словам Тандита, никаких оснований для запрета в Киеве этого мероприятия нет.

Интерфакс-Украина