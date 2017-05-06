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Аваков обещает жесткую реакцию на антиукраинские заявления 9 мая

Суббота, 6 мая 2017, 15:41
Аваков обещает жесткую реакцию на антиукраинские заявления 9 мая

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления во время массовых мероприятий 9 мая.

Об этом 6 мая сообщили в пресс-центре МВД Украины.

"Апологеты "русского мира" в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Это делается не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти, а ради возможности спровоцировать внутренние конфликты в украинском обществе на фоне продолжающейся агрессии России", - заявил глава МВД.

По словам Авакова, "в этом году, как и всегда, разные политические силы попытаются использовать 9 мая для того, чтобы каким-либо образом напомнить о себе".

"Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". ... На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления. Все попытки тех, кто стремится к провокациям, будут прекращены", - заявил он.

Как известно, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Служба безопасности Украины примет необходимые меры, чтобы не допустить провокаций во время массовой акции "Бессмертный полк", которая состоится в Киеве 9 мая. 

По словам Тандита, нет никаких оснований для запрета в Киеве этого мероприятия, которое также ежегодно проводится в России.

Темы: празднованияполицияАваков
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