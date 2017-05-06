Электроснабжение ДФС восстановлено

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Суббота, 6 мая 2017, 16:21

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

Об этом днем 6 мая сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как известно, ранее в МинТОТ заявили, что электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

Также отмечалось, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения на ДФС.

2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.  

4 мая СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники пытались восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Темы: Донецк
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