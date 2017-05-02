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Жебрівський: ДФС знову знеструмлено, причини встановлюють

Вівторок, 2 травня 2017, 20:31
Жебрівський: ДФС знову знеструмлено, причини встановлюють

Донецьку фільтрувальну станцію знеструмлено, причини припинення енергопостачання наразі не встановлено.

Про це ввечері 2 травня повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

"Знову знеструмлено ДФС. Причина припинення енергопостачання поки що не встановлена. Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на "режим тиші". Електромонтажникам потрібно вийти в район ДФС і визначити причину та характер пошкоджень", - зазначив Жебрівський.

Він додав, що запасу води у міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.

Як відомо, кілька місяців поспіль через обстріли з боку бойовиків в районі Авдіївки ДФС систематично лишалася знеструмленою. Обстріли велися по житлових кварталах Авдіївки та безпосередньо по ДФС.

Теми: АвдіївкаЖебрівськийДонбас
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