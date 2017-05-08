В Минобороны назвали взрывы в ОРДО очередной провокацией

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Понедельник, 8 мая 2017, 16:43

В Министерстве обороны считают взрывы на пути к Саур-Могиле в ОРДО, о которых 8 мая сообщали боевики, лишь провокацию накануне Дня победы.

Об этом заявил в комментарии "Донбасс.Реалии" спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Взрыв прогремел, по оперативным данным, за некоторое время до приезда, собственно, журналистов. Как раз им и показали какую-то воронку свежую... что вроде это может быть украинская ДРГ. Но ни одного свидетеля, ни одного свидетельства этому нет, поэтому мы считаем это яркой провокацией накануне такого праздника", – сказал он.

По словам спикера АТО, это "многоходовка", которую начал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обвинив Украину на официальном уровне в несоблюдении минских договоренностей.

Как сообщали ранее росСМИ, два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в ОРДО незадолго до проезда кортежа главы донецких боевиков Александра Захарченко. Главарь террористов обвинил в организации взрывов Украину.

Также в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских договоренностей.

Темы: Донбасс АТО чрезвычайное происшествие Минобороны
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