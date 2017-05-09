СЦКК: Боевики ОРДЛО пытаются обвинить ВСУ в обстрелах

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Вторник, 9 мая 2017, 18:34

Боевики ОРДЛО пытаются дискредитировать руководство Украины в нарушении международного права и "Минских договоренностей".

Об этом говорится в заявлении СЦКК от 9 мая.

"Так, 9 мая на информационных интернет-ресурсах ОРДО появились материалы с заявлениями лидеров (главарей ОРДЛО) по обвинению Вооруженных Сил Украины в осуществлении обстрелов н.п. Безымянное во время проведения митинга по случаю 9 мая", - говорится в сообщении.

"Информация, изложенная в указанных информационных материалах, не соответствует действительности, поскольку по данным дежурных смен со стороны ВСУ обстрелов в направлении указанного населенного пункта не зафиксировано", - заявили в СЦКК.

Кроме того за проведением праздничного митинга наблюдали представители СММ ОБСЕ, которые об указанных событиях не заявляли.

"Также Вооруженные Силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение и выполняют условия для режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

Также в СЦКК напомнили, что 4 мая боевики ОРДО пытались дискредитировать правительство Украины и осуществляли провокации в отношении военнослужащих ВСУ, обстреливая свои позиции вблизи н.п. Безымянное и выдавали их за якобы обстрелы со стороны Вооруженных Сил Украины.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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