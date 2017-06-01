Президент Эстонии: Страны Балтии не считают РФ угрозой из-за НАТО

Эстония, как и другие страны Балтии, не рассматривает Россию в качестве угрозы, так как состоят в НАТО.

Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире телеканала "Дождь", передает "Интерфакс-Украина".

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, является ли Россия угрозой для Эстонии.

"Средства сдерживания НАТО на протяжении всей истории существования альянса были на 100% эффективны. Конечно для того, чтобы адекватно реагировать, НАТО необходимо постоянно развивать стратегию сдерживания, и мы видим, что НАТО этим постоянно занимается", - пояснила президент Эстонии.

"Благодаря НАТО и благодаря тому, что балтийские страны являются членами НАТО, сегодня наши страны не чувствуют к себе никакой физической угрозы", - добавила она.



