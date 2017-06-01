Филатов и Корбан поспорили на $5 тысяч

Городской голова Днипра Борис Филатов и бизнесмен Геннадий Корбан заключили пари, что мэр проведет один месяц без социальных сетей.

Об этом сам Корбан пишет в четверг в Facebook.

"В общем так Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушёл из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет - от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте", – отмечает Корбан.

По его словам, если Филатов продержится месяц без социальных сетей, он выиграет 5 тысяч долларов.

"Это пари. Сорвётся - затроллим его нещадно", – отмечает бизнесмен.

Последнее сообщение на странице мэра Днипра датировано 31 мая 22.31. В нем, в частности Филатов отмечает, что устал от критики.

Как известно, мэр Днепра является активным пользователем сети Facebook.



Согласно исследованию Комитета избирателей Украины, 70% сообщений на своих страницах Facebook министры делают в рабочее время, и далеко не все они касаются работы.

Украинская правда