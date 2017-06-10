Киев нашел замену "Киевэнерго"

КГГА начала переговоры с финской компанией Fortum о возможном управлении энергокомплексом Киева.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

В Хельсинки (Финляндия) состоялась встреча заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева с вице-президентом финской энергетической компании Fortum Хейки Андерсоном, сообщила пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, на переговорах эксперты обсудили вопросы возможных перспектив дальнейшего управления энергокомплексом Киева в связи с завершением соглашения города с ПАО "Киевэнерго".

"Для нас очень ценный опыт муниципального управления теплоэнергетического комплекса. Сейчас украинская столица находится на стадии стратегических изменений, поскольку завершается сделка, которая действовала более 16 лет. Поэтому очень важно учесть и предупредить все возможные риски переходного этапа. Убежден, что практики наших финских коллег существенно помогут нам в этом", — отметил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА также уточнил, что в ходе встречи подняты вопросы возможного сотрудничества между КГГА и компанией Fortum, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Fortum — финская государственная энергетическая компания, основанная в 1998 году, являющаяся одной из крупнейших европейских поставщиков тепловой и электрической энергии. Предприятие осуществляет деятельность в скандинавских и балтийских странах, а также в Польше.

Как известно, акции "Киевэнерго" разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества Украины.

ДТЭК – крупнейший энергетический холдинг Украины с активами в добыче угля, генерации и дистрибуции электроэнергии, альтернативной энергетике и добыче природного газа. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Экономическая правда