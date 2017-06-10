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Київ знайшов заміну "Київенерго"

Субота, 10 червня 2017, 13:18
Київ знайшов заміну Київенерго

КМДА розпочала переговори з фінською компанією Fortum про можливе управління енергокомплексом Києва.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

У Гельсінкі (Фінляндія) відбулася зустріч заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва з віце-президентом фінської енергетичної компанії Fortum Хейкі Андерсоном, повідомила прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, на переговорах експерти обговорили питання можливих перспектив подальшого управління енергокомплексом Києва у зв'язку з завершенням угоди міста з ПАТ "Київенерго".

"Для нас дуже цінний досвід муніципального управління теплоенергетичного комплексу. Зараз українська столиця перебуває на стадії стратегічних змін, оскільки завершується угода, яка діяла понад 16 років. Тому дуже важливо врахувати і попередити всі можливі ризики перехідного етапу. Переконаний, що практики наших фінських колег істотно допоможуть нам в цьому ", - зазначив Пантелєєв.

Заступник голови КМДА також уточнив, що в ході зустрічі підняті питання можливої ​​співпраці між КМДА і компанією Fortum, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Fortum - фінська державна енергетична компанія, заснована в 1998 році, є однією з найбільших європейських постачальників теплової та електричної енергії. Підприємство здійснює діяльність в скандинавських і балтійських країнах, а також в Польщі.

Як відомо, акції "Київенерго" розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна України.

ДТЕК - найбільший енергетичний холдинг України з активами у видобутку вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії, альтернативній енергетиці та видобутку природного газу. Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.

Економічна правда

Теми: КиївенергетикаАхметов
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