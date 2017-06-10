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На Рівненщині розбився планер, двоє загиблих

Субота, 10 червня 2017, 18:11

Поблизу села Пустомити Гощанського району Рівненської області впав планер з чоловіком та жінкою на борту. Обоє загинули.

Про це повідомляє "Рівне вечірнє" з посиланням на свої джерела.

Як повідомив головний лікар обласного центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік, травми, отриманні внаслідок падіння з висоти, були несумісними з життям. І у чоловіка, і у жінки, точний вік яких наразі невідомий, були множинні переломи та значна крововтрата.

За даними видання, планер злетів із аеродрому "Воронів", що в однойменному селі на Гощанщині.

Олексій Кособуцький, який керує аеродромом, зазначив, що наразі розбирається у ситуації.

"Українська правда" в Threads

Теми: Рівненська область
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