На Рівненщині розбився планер, двоє загиблих
Субота, 10 червня 2017, 18:11
Поблизу села Пустомити Гощанського району Рівненської області впав планер з чоловіком та жінкою на борту. Обоє загинули.
Про це повідомляє "Рівне вечірнє" з посиланням на свої джерела.
Як повідомив головний лікар обласного центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік, травми, отриманні внаслідок падіння з висоти, були несумісними з життям. І у чоловіка, і у жінки, точний вік яких наразі невідомий, були множинні переломи та значна крововтрата.
За даними видання, планер злетів із аеродрому "Воронів", що в однойменному селі на Гощанщині.
Олексій Кособуцький, який керує аеродромом, зазначив, що наразі розбирається у ситуації.