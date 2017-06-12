"Укрзализныця" запускает поезд в Болгарию

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Понедельник, 12 июня 2017, 03:32

"Укрзализныця" запускает поезд Львов-Варна.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в facebook.

Новый маршрут заработает с 15 июня.

"Сегодня Укрзализныця объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Холм, а с 15 июня мы запускаем сообщение Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы. Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии", - написал он.

Глава "Укрзализныци" добавил, что вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, а также анонсировал беспересадочное сообщение Киев-Вена.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов в польский город Холм в международных железнодорожных кассах. Стоимость проезда составит около 200 гривен.

Темы: Укрзализныця Болгария Польша
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