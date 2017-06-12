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"Укрзалізниця" запускає потяг до Болгарії

Понеділок, 12 червня 2017, 03:32

"Укразалізниця" запускає потяг сполученням Львів – Варна.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун у facebook.

Новий маршрут запрацює з 15 червня.

"Сьогодні Укрзалізниця поєднує Київ з п'ятьма столицями наших західних сусідів: Прагою, Братиславою, Будапештом, Варшавою, Бухарестом. Стартує потяг Ковель-Холм, а з 15 червня ми запускаємо сполучення Львів-Варна, який пройде також через Івано-Франківськ та Чернівці. Це має зробити зручнішими поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії",  - написав він.

Голова "Укрзалізниці" додав, що  незабаром повинна почати курсувати друга пара поїздів Hyundai Rotem у сполученні Київ-Перемишль, чий маршрут пройде через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, а також анонсував безпересадкове сполучення Київ-Відень.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у польське місто Холм у міжнародних залізничних касах. Вартість проїзду становитиме близько 200 гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяБолгаріяПольща
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