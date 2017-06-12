Патрульная дорожная полиция выехала на четыре трассы

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Понедельник, 12 июня 2017, 10:31

Дорожная полиция с понедельника начинает патрулировать четыре трассы государственного значения.

Об этом сообщил в понедельник, 12 июня, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге по запуску дорожной полиции.

"Патрульная полиция сейчас будет патрулировать трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны", - отметил Билошицкий и впоследствии уточнил, что сегодня на работу выедут более 70 полицейских.

Он также рассказал, что дорожная полиция выходит на службу на 20 патрулях и 8 стационарных постах, которые ранее использовала ГАИ.

Впоследствии эти станции "будут превращены в дорожные станции патрульной полиции". "Там планируем привлекать другие службы: дорожные службы, возможно, службы реагирования на чрезвычайные ситуации", - уточнил правоохранитель.

По его словам, это должно позволить максимально быстро устранять последствия ДТП.

Кроме того, Билошицкий сообщил, что автомобили дорожных полицейских планируют оборудовать новыми устройствами для фиксации нарушений скорости. Сейчас в полиции решают, какие именно устройства устанавливать.

"В будущем планируем оборудовать (полицейские - ред.) автомобили современными камерами измерения скорости. Не путать с автофиксацией, что просто фиксирует правонарушения скоростного режима", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что по данным новых устройств автонарушителей будут останавливать и привлекать к ответственности на месте.

Как сообщалось, дорожная полиция начинает работу с понедельника, 12 июня.

Олег Твердь, для УП

Темы: полиция дороги
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