Патрульная дорожная полиция выехала на четыре трассы
Дорожная полиция с понедельника начинает патрулировать четыре трассы государственного значения.
Об этом сообщил в понедельник, 12 июня, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге по запуску дорожной полиции.
"Патрульная полиция сейчас будет патрулировать трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны", - отметил Билошицкий и впоследствии уточнил, что сегодня на работу выедут более 70 полицейских.
Он также рассказал, что дорожная полиция выходит на службу на 20 патрулях и 8 стационарных постах, которые ранее использовала ГАИ.
Впоследствии эти станции "будут превращены в дорожные станции патрульной полиции". "Там планируем привлекать другие службы: дорожные службы, возможно, службы реагирования на чрезвычайные ситуации", - уточнил правоохранитель.
По его словам, это должно позволить максимально быстро устранять последствия ДТП.
Кроме того, Билошицкий сообщил, что автомобили дорожных полицейских планируют оборудовать новыми устройствами для фиксации нарушений скорости. Сейчас в полиции решают, какие именно устройства устанавливать.
"В будущем планируем оборудовать (полицейские - ред.) автомобили современными камерами измерения скорости. Не путать с автофиксацией, что просто фиксирует правонарушения скоростного режима", - сказал Билошицкий.
Он отметил, что по данным новых устройств автонарушителей будут останавливать и привлекать к ответственности на месте.
Как сообщалось, дорожная полиция начинает работу с понедельника, 12 июня.
Олег Твердь, для УП
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