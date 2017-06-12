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Патрульна дорожня поліція виїхала на чотири траси

Понеділок, 12 червня 2017, 10:31

Дорожня поліція з понеділка починає патрулювати чотири траси державного значення.

Про це повідомив у понеділок, 12 червня, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на брифінгу щодо запуску дорожньої поліції.

"Патрульна поліція зараз патрулюватиме траси Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель і Ягодин-Сарни", - зазначив Білошицький та згодом уточнив, що сьогодні на роботу виїдуть понад 70 поліцейських.

Він також розповів, що дорожня поліція виходить на службу на 20 патрулях та 8 стаціонарних постах, які раніше використовувала ДАІ.

Згодом ці станції "будуть перетворені на дорожні станції патрульної поліції. Там плануємо залучати інші служби: дорожні служби, можливо, служби реагування на надзвичайні ситуації", - уточнив правоохоронець.

За його словами, це має дозволити максимально швидко усувати наслідки ДТП.

Окрім того, Білошицький повідомив, що автомобілі дорожніх поліцейських планують обладнати новими пристроями для фіксації порушень швидкості. Зараз у поліції вирішують, які саме пристрої встановлювати.

"В майбутньому плануємо обладнати (поліцейські - ред.) автомобілі сучасними камерами вимірювання швидкості. Не плутати з автофіксацією, що просто фіксує правопорушення швидкісного режиму", - сказав Білошицький.

Він зазначив, що за даними нових пристроїв автопорушників зупинятимуть та притягуватимуть до відповідальності на місці.

Як повідомлялося, дорожня поліція починає роботу з понеділка, 12 червня.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціядороги
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