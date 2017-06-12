На востоке России начались задержания на антикоррупционных митингах

Полиция задержала как минимум 20 человек на акции протеста против коррупции во Владивостоке и 4 – в Благовещенске (Россия).

Об этом сообщают российские СМИ.

Как известно, в понедельник в РФ выходной – отмечают День России. В этот праздник сторонники оппозиционера Алексея Навального организовали по всей стране антикоррупционные акции протеста.

По информации местного издания VL.ru, на митинге во Владивостоке собравшиеся выкрикивали "Медведева в отставку", "Народ беднеет, чиновник богатеет!", "Нет полицейскому государству!"

К протестующим стянули сотрудников ОМОНа. Через громкоговоритель полиция просит людей разойтись и объявляет, что их действия незаконны. "ОМОН подошел к митингующим, завязалась драка. Нескольких участников акции силой задержали. Ни с кем не общаются, просто хватают и уводят в автозаки", — пишет VL.ru.

Среди задержанных во Владивостоке координатор штаба Алексея Навального Юрий Кучин. Где он находится сейчас, точно неизвестно. По некоторым данным, Кучин находится в городском ОВД "Октябрьское".

Одного из участников акции задержали со свернутым в рулон плакатом "Димон, выйди вон".

"Среди митингующих пошел разговор о том, что одному из парней казаки проломили голову. По словам митингующих, он снимал, как они пили водку. Сейчас пострадавший находится во Фрунзенском РОВД и пишет заявление", - рассказывает издание.

По информации "ОВД-Инфо", в Благовещенске в полицию попали не менее 4 активистов, включая организатора акции Петра Болотина.

По словам одной из задержанных, ее остановили, когда она развернула плакат с лозунгом.

Также известно, что аналогичные акции проходят в Казани и Барнауле.