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На сході Росії почалися затримання на антикорупційних мітингах

Понеділок, 12 червня 2017, 10:36

Поліція затримала як мінімум 20 осіб на акції протесту проти корупції у Владивостоці і 4 - в Благовєщенську (Росія).

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як відомо, у понеділок в РФ вихідний - відзначають День Росії. У це свято прихильники опозиціонера Олексія Навального організували по всій країні антикорупційні акції протесту.

За інформацією VL.ru, на мітингу у Владивостоці присутні вигукували "Медведєва у відставку", "Народ біднішає, чиновник багатіє!", "Ні поліцейській державі!"

До протестувальників стягнули співробітників ОМОНу. Через гучномовець поліція просить людей розійтися і оголошує, що їхні дії незаконні. "ОМОН підійшов до мітингувальників, зав'язалася бійка. Кількох учасників акції силою затримали. Ні з ким не спілкуються, просто хапають і ведуть в автозаки", - пише VL.ru.

Серед затриманих у Владивостоці координатор штабу Олексія Навального Юрій Кучин. Де він знаходиться зараз, точно невідомо. За деякими даними, Кучина відвезли до міського ОВД "Октябрьскоє".

Одного з учасників акції затримали зі згорнутим в рулон плакатом "Дімон, вийди геть".

"Серед мітингувальників пішла розмова про те, що одному з хлопців козаки проломили голову. За словами мітингувальників, він знімав, як вони пили горілку. Зараз потерпілий знаходиться у Фрунзенському РУВС і пише заяву", - розповідає видання.

За інформацією "ОВС-Інфо", в Благовєщенську в поліцію потрапили не менше 4 активістів, включаючи організатора акції Петра Болотіна.

За словами однієї із затриманих, її зупинили, коли вона розгорнула плакат з гаслом.

Також відомо, що аналогічні акції проходять в Казані та Барнаулі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяакціїмітингиопозиція
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