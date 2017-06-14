Экс-чиновнице Миндоходов вчетверо увеличили залог

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Среда, 14 июня 2017, 10:36

Апелляционный суд Киева с 1 до 4 миллионов гривен увеличил залог для экс-заместителя главы управления Миндоходив в Харьковской области Татьяне Масловой.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд своим решением удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил постановление Печерского районного суда Киева от 25 мая об избрании бывшей чиновнице меры пресечения в виде 999 тысяч гривен залога. Вместо этого 13 июня суд принял новое решение - применить к Масловой залог в размере 4 миллиона гривен.

В то же время коллегия судей отказалась удовлетворить ходатайство следователя прокуратуры о заключении экс-налоговика под стражу.

Как сообщалось, 25 мая суд отпустил из-под стражи Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен, отказав военной прокуратуре в аресте подозреваемой с возможностью внесения залога в сумме 7 млн грн.

Маслова подозревается в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла большая антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 тысяч полицейских, 500 прокуроров, проведены 450 обысков.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 96 млрд гривен. По делу были задержаны 23 бывших налоговиков. Нескольким из них удалось избежать ареста с помощью залогов.

Украинская правда

Темы: налоги криминал суд Харьковская область
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