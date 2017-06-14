Пограничники запретили въезд в Украину двум журналистам LifeNews

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Среда, 14 июня 2017, 13:57

Украинские пограничники не пропустили в Украину группу двух журналистов российского канала LifeNews.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер украинского пограничного ведомства Олег Слободян.

По его словам, они ехали с российской командой на чемпионат Европы по боксу который состоится в Харькове с 16 по 24 июня.

"Непропущенные иностранцы следовали на соревнования поездом "Москва-Харьков" вместе с другими участниками команды России в составе 39 человек. Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что 9 российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - написал он.

"Именно поэтому было принято решение об их не пропуске на территорию Украины и запрете въезда сроком на 3 года. Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского пропагандистского канала LifeNews. Все они будут возвращены в обратном направлении", - добавил Слободян.

Как известно, ранее Слободян сообщил, что пограничники не пропустили в Украину группу представителей Федерации бокса России, однако не указал, кого именно.

Украинская правда

Темы: пропаганда Росcия граница Крым
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