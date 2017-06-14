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Прикордонники заборонили в'їзд в Україну двом журналістам LifeNews

Середа, 14 червня 2017, 13:57

Українські прикордонники не пропустила в Украину двох журналістів російського каналу LifeNews.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян.

За його словами, вони їхали з російською командою на чемпіонат Європи з боксу що відбудеться в Харкові з 16 по 24 червня.

"Непропущені іноземці слідували на змагання поїздом "Москва-Харків" разом з іншими учасниками команди Росії у складі 39 осіб. Під час прикордонного контролю та проведення перевірки прикордонники встановили, що 9 російських громадян порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим", - написав він.

"Саме тому було прийнято рішення про їх не пропуск на територію України та заборонено в'їзд терміном на 3 роки. Серед них безпосередні учасники змагання, тренери, представник по роботі з медіа, вболівальники, а також 2 журналісти російського пропагандистського каналу LifeNews. Всі вони будуть повернуті в зворотному напрямку", - додав Слободян.

Як відомо, раніше Слободян повідомив, що прикордонники не пропустила в Україну групу представників Федерації боксу Росії, проте не вказав, кого саме.

Українська правда

Теми: пропагандаРосіякордонКрим
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