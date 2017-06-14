Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники запретили въезд в Украину двум журналистам LifeNews

Среда, 14 июня 2017, 13:57

Украинские пограничники не пропустили в Украину группу двух журналистов российского канала LifeNews.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер украинского пограничного ведомства Олег Слободян.

По его словам, они ехали с российской командой на чемпионат Европы по боксу который состоится в Харькове с 16 по 24 июня.

"Непропущенные иностранцы следовали на соревнования поездом "Москва-Харьков" вместе с другими участниками команды России в составе 39 человек. Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что 9 российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - написал он.

"Именно поэтому было принято решение об их не пропуске на территорию Украины и запрете въезда сроком на 3 года. Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского пропагандистского канала LifeNews. Все они будут возвращены в обратном направлении", - добавил Слободян.

Как известно, ранее Слободян сообщил, что пограничники не пропустили в Украину группу представителей Федерации бокса России, однако не указал, кого именно.

Украинская правда

Темы: пропагандаРосcияграницаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
пропаганда
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Россия запустила конкурента Википедии для цензуры и "позаимствовала" почти 2 млн статей
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
Последние новости
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
Все новости...
Реклама: